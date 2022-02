The Crown: furto da 200mila dollari sul set della serie tv

Svaligiato il set di The Crown. Lo scorso 16 febbraio sono stati portati via molti oggetti della serie tv per un valore di 200mila dollari. “La polizia è stata chiamata in seguito a una denuncia di furto presso alcuni veicoli a Pastures Road, Doncaster”, ha fatto sapere un portavoce della polizia del South Yorkshire a Variety. “È stato riferito che tre veicoli contenenti oggetti di scena utilizzati nei film e in televisione sono stati violati e alcuni oggetti presi. Gli agenti hanno indagato sul caso ma tutte le linee di inchiesta esistenti sono state al momento concluse. Il caso è stato archiviato in attesa di nuove strade”, ha aggiunto.