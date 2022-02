Tutti pazzi per Tom Holland e Zendaya: la coppia è a Roma!

Vacanze romane per la coppia più amata dai giovani Tom Holland e Zendaya. Dopo gli incassi da record del loro ultimo film Spider-Man: No Way Home, la coppia da qualche giorno si trova nella Capitale. In settimana, Tom e Zendaya sono stati beccati in compagnia di altri amici all’Antica Pesa, storico ristorante nel cuore di Trastevere. I due attori hanno ordinato piatti tipici della tradizione culinaria romana. Lei, vegetariana, si è accontentata di un piatto di spaghetti al pomodoro. Holland, invece, ha ordinato una cacio e pepe, già assaggiata in una sua precedente visita al locale dello chef Simone Panella. Mentre i due godevano delle bellezze di Roma, i fan li osservano increduli. Social impazziti, con scatti dei due in vari luoghi della città. Zendaya è a Roma anche per girare un nuovo spot pubblicitario con Paolo Sorrentino per Bulgari.