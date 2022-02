Gf Vip, Katia Ricciarelli fuori dopo 5 mesi: ecco chi non ha salutato

Katia Ricciarelli è stata eliminata al televoto dal Grande Fratello Vip. La cantante lirica ha lasciato al casa di Cinecittà a oltre 5 mesi dal suo ingresso, nel settembre 2021. Restano invece in gara Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo, che erano in nomination. L’addio al reality show però è stato condito da una polemica. Prima di varcare la porta rossa e tornare alla realtà, la Ricciarelli non ha salutato Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e le sorelle Selassié. La Nazzaro e la Codegoni, però, si alzano lo stesso, accompagnandola all’uscita, gli altri non fanno altrettanto, prendendosi il rimprovero di Alfonso Signorini per la loro mancanza di rispetto. "Mi sono prestata subito a fare tutto - ha detto Katia una volta in studio -, ho lavato tanti piatti e l'ho fatto volentieri, mi sono prestata ai giochi dei ragazzi e ho scherzato con loro. Però ho fatto fatica, perché la convivenza con persone che non conosci è difficile”.