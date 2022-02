Bonolis-Laurenti, la gag sui russi ad Avanti un altro: è polemica!

Avanti un altro sotto accusa. Alcuni telespettatori si sono lamentati sui social network del siparietto andato in onda in una delle ultime puntate, trasmesse nel bel mezzo della guerra tra Russia e Ucraina . La polemica è relativa alle domande del gioco incluse nella categoria ‘Tovarish Bonolis’, pretesto per mettere in piedi l’ormai nota gag del conduttore e di Luca Laurenti, chiamati ad indossare il colbacco , ad esibire il pugno chiuso e a formulare i quesiti con un caricaturale accento dell’est.

Avanti un altro è registrato

Purtroppo non tutti sanno che il quiz show di Bonolis è registrato e le puntate attualmente in onda sono state realizzate a dicembre. Qualcuno ha chiesto dei tagli in extremis ma così facendo si sarebbero creati dei buchi inspiegabili. Al momento Paolo non ha ancora replicato alle critiche. Episodi simili potrebbero però ripetersi anche più avanti: in primavera andranno in onda, infatti, le puntate registrate tra il 2019 e il 2020, prima dello scoppio della pandemia.