GF Vip, "Io e Soleil...": la confessione a luci rosse di Barù

Sale la temperatura al Grande Fratello Vip. Barù ha confidato di aver fatto un sogno erotico con protagonista Soleil Sorge. "Ci spostavano in questa casa sul lago, e poi arrivavano altre 4-5 persone, non mi ricordo. Ho fatto se**o non solo con te, ma con un sacco di gente, una alla volta però", ha ammesso il gieffino all'influencer italo-americana. "Tu comunque eri per prima. Come è andata? Numero uno. Ti sei messa lì, mi tentavi. Facevi finta di essere un'altra persona. Mi avevi ingannato, poi ho scoperto che eri te", ha aggiunto.