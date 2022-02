Tiziano Ferro è diventato papà di due bambini

Tanti auguri Tiziano Ferro! Il famoso cantante è diventato papà di due bambini: Margherita e Andres. "Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi", ha scritto a corredo di una foto in bianco e nero in cui abbraccia i piccoli insieme al marito Victor Allen. "Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione", ha aggiunto Tiziano, chiedendo anche il rispetto della privacy della sua famiglia.