Jason Momoa e la moglie Lisa Bonet sono tornati insieme

I motivi della crisi tra Jason Momoa e la moglie

Secondo i beninformati il matrimonio tra Jason Momoa e Lisa Bonet sarebbe entrato in crisi dopo l'improvvisa popolarità dell'attore. Grazie a Game of Thrones e al ruolo di Aquaman l'agenda del 42enne si è riempita di impegni e collaborazioni, che l'hanno allontanato dalla sua dolce metà e dalla famiglia. A dividere Jason e Lisa pure la pandemia: pare che i due abbiano avuto nell'ultimo anno diverse discussioni sul Covid. Momoa è da sempre favorevole ai vaccini mentre la Bonet, ex moglie di Lenny Kravitz, è una no vax convinta.