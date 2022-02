Grande Fratello Vip: eliminazioni e tante sorprese nella puntata di stasera

Stasera andrà in onda in prime time su Canale 5 il 45esimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. A condurre come sempre Alfonso Signorini, affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La finalissima è ormai a un passo e i concorrenti sono pronti a mettere in campo tutte le strategie possibili per rimanere nella Casa e provare ad aggiudicarsi la vittoria. Chiaramente non ci sarà spazio per tutti. Già da stasera il GF ha in serbo una brutta sorpresa per i vip: ci sarà infatti una doppia eliminazione. Oltre a uno tra i nominati Alessandro Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, anche un altro concorrente sarà definitivamente tagliato fuori da giochi. Protagonista della puntata sarà la Trevisan, che si sente “tradita” dalle persone con cui ha condiviso l’intero percorso. Alcune delle compagne l’accusano, infatti, di poca trasparenza. Una tenerissima sorpresa attende Alessandro Basciano che potrà incontrare il figlio.