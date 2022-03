LOL 2, Fedez contro il montaggio: "Risate dove non ridevamo"

Sui social network Fedez ha svelato un curioso retroscena sulla seconda stagione di LOL-Chi ride è fuori. Nei giorni scorsi sono uscite le prime quattro puntate della nuova edizione, che vede tra i protagonisti Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti e Mago Forest. “Ho fatto una piccola degustazione di LOL, mi sono fatto una puntata al giorno. Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank. Secondo me - ha raccontato il rapper ai suoi follower - hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa… Uno muove un braccio e noi: ahah. No, secondo me non è andata così. Magari sì, però io non mi ricordo…".