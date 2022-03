Bloccata l'uscita di "The Batman" con Robert Pattinson in Russia

Warner Bros, Disney e Sony hanno sospeso le uscite dei loro film nei cinema russi dopo l'invasione dell'Ucraina. Pellicole come The Batman, Turning Red e Morbius non saranno proiettate in Russia come invece era previsto inizialmente. "In considerazione della crisi umanitaria in Ucraina, WarnerMedia ha sospeso l'uscita del suo film 'The Batman' in Russia", ha fatto sapere un portavoce. Disney ha inoltre affermato che insieme alle ong partner fornirà "aiuti urgenti e altro tipo di assistenza umanitaria ai rifugiati".