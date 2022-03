GF Vip, lite Alessandro-Nathalie: "Qui partono le diffide"

Nuova scoppiettante puntata al Grande Fratello Vip 6. Una serata ricca di emozioni e colpi di scena, come la doppia eliminazione. A uscire dalla casa sono stati Nathalie Caldonazzo, la meno votata dal pubblico in settimana, e Alessandro Basciano, "vittima" del televoto flash. Proprio i due ormai ex concorrenti del reality sono stati protagonisti di un duro e acceso confronto in puntata e durante la pubblicità. L'ex tentatore ha accusato Nathalie di aver pronunciato delle brutte parole nei confronti delle sorelle Selassie. Nonostante l'indagine della produzione, però, non è stato trovato alcun filmato dell'accaduto. Alessandro, sicuro di quanto aveva sentito, ha insistito mandando su tutte le furie la coinquilina e facendo partire un'accesa lite verbale.

GF Vip, lo scontro tra Alessandro Basciano e Nathalie Caldonazzo

Durante la pausa pubblicitaria, il fidanzato di Sophie Codegoni ha commentato: "Le diffide partono qua. Ti giuro che faccio uscire tutto, a costo di perdere tutto quello che ho, faccio uscire quel video. Ma chi sei, ma chi ti conosce". Immediata la replica della Caldonazzo: "La diffida la faccio partire io per la calunnia che dici tu. Ci hanno pensato gli autori e non c’è nulla. Stai facendo la parte del ridicolo. Come quando urli alla donna tua e non ti regoli. Non ti devi permettere di parlare di me, ma chi sei tu". Ora che i due sono stati entrambi eliminati potranno decidere se chiarire su quanto accaduto o far veramente partire le azioni legali.