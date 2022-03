LOL 2, la valigia di Virginia Raffaele che si muove da sola esiste davvero!

La valigia di Virginia Raffaele in LOL-Chi ride è fuori ha attirato l'attenzione di molti spettatori. L'accessorio si muove da solo e ha destato la curiosità pure del conduttore Fedez, che conduce il comedy show in coppia con Frank Matano. Accessorio che esiste davvero: come fa sapere il portale Everyeye si tratta di un modello di Travelmate ancora oggi disponibile sul sito ufficiale. Il suo costo? 1.099 dollari!