Non solo Isola: Ilary Blasi presto in due noti programmi tv

Sarà un marzo carico di impegni per Ilary Blasi. In attesa dell’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la conduttrice sarà ospite dell’amica e collega Silvia Toffanin a Verissimo e sarà intervistata da Francesca Fagnani a Belve su Rai 2. L’appuntamento con Ilary nel salotto di Canale 5 è per metà marzo, mentre ancora da fissare la data dell’intervista con la Fagnani, che ha confermato la news in un’intervista con Il Messaggero. ”Ho il cuore infranto. Se fosse vero che si sono lasciati mi dispiacerebbe!!”, ha dichiarato la giornalista, a proposito della crisi con Francesco Totti, che sembrerebbe essere superata. L’isola dei famosi tornerà invece su Canale 5 il 21 marzo del 2022.