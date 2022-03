Federico Fashion Style a La Pupa e il Secchione Show: tutte le anticipazioni

La Pupa e il Secchione Show: nel cast anche un ex campione di Caduta Libera

Tra i concorrenti Flavia Vento, l’ex campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi, Francesco Chiofalo, ex concorrente e poi tentatore di Temptation Island, Aristide Malnati, egittologo ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi, e Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro, anche lei ex naufraga. “Sarà una sorpresa anche per noi che dobbiamo ancora capire delle cose…” Carmelita torna dunque in prima serata con uno show di puro intrattenimento, dopo la chiusura lo scorso anno del suo Live - Non è la D’Urso, Domenica Live e la mancata riconferma del Grande Fratello “nip”.