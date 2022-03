GF Vip, doppia eliminazione e una sorpresa speciale: le anticipazioni

Questa sera, giovedì 3 marzo, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata - la 46esima - del Grande Fratello Vip. Lo show sarà come sempre condotto da Alfonso Signorini, accompagnato in studio dalle due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Anche nella puntata di stasera ci sarà una doppia eliminazione. Al televoto: Antonio Medugno, Giucas Casella, Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa, rinunciando alla finalissima ormai alle porte. Stessa sorte anche per un altro concorrente in un televoto flash. Una sorpresa attende Manila Nazzaro che avrà la possibilità di incontrare la sua amica Valeria Graci. Dopo l’eliminazione di lunedì, arriverà in studio Alessandro Basciano.