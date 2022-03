Gf Vip, Giucas salvato dal biglietto di ritorno: rientra in casa

La finale del Grande Fratello Vip si avvicina sempre più (14 marzo) e i concorrenti in gara rimangono sempre meno. Nell'ultima puntata erano in nomination Miriana, Antonio, Sophie, Davide e Giucas. Aperto il collegamento con la casa, Alfonso Signorini ha subito chiesto loro di mettersi spalle al led per annunciare il verdetto. Dopo Miriana, la prima ad essere salvata dal televoto, è toccato ad Antonio e Sophie, pertanto il conduttore ha invitato Davide e Giucas, due grandi protagonisti di questa sesta edizione, di raggiungerlo in studio per conoscere il verdetto finale, ricordandogli di portare con loro il bussolotto con l'eventuale biglietto di ritorno. Fatto il loro ingresso in studio e accolti calorosamente dal pubblico, Signorini ha annunciato che il vip che deve abbandare la casa è Giucas. L'illusionista non nasconde la propria delusione e invita il coinquilino a portare i suoi saluti agli altri vip rimasti nella casa. Una volta aperto il bussolotto, però, il colpo di scena: biglietto di ritorno e Giucas può rientrare in casa. Grandissima felicità per l'illusionista che quasi scoppia in lacrime e improvvisa uno strip-tease per festeggiare la bella notizia. Ad attenderlo in casa ci sono i suoi compagni d'avventura, pronti ad abbracciarlo per il suo secondo ingresso nella casa.