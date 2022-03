Mahmood, messaggio all'Ucraina dal palco di Dubai: "Sempre con gli oppressi"

DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - "Sempre dalla parte degli oppressi, mai degli oppressori", questo il messaggio che Mahmood , cantante vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo assieme a Blanco, ha lanciato dopo la sua esibizione sul palco dell 'Expo di Dubai . Subito dopo aver cantato " Brividi ", l'artista italiano ha mostrato la bandiera gialla e blu dell' Ucraina e ha rivolto un messaggio di solidarietà al suo popolo."Sono convinto che sia importante essere qui oggi", aveva annunciato il cantante prima dell'esibizione, "soprattutto per il momento storico in cui ci troviamo, visto cosa sta succedendo in Ucraina".

Guerra in Ucraina, Madonna attacca Putin: "E' come Hitler"

Albano, proposta a Putin: "Pronto a cantare a -30 gradi per la pace"

Mahmood dal palco dell'Expo: "No alla guerra, supportiamo l'Ucraina"

Un pensiero che ha poi nuovamente sottolineato sul palco: "No war, support Ukraine", ha detto il cantante alla fine del brano, tra gli applausi dei tanti fan presenti. "Stare sempre dalla parte degli oppressi e mai degli oppressori. Questo è il messaggio base, la regola", aveva spiegato nel corso della conferenza stampa tenuta prima del live. "Vedere i video che girano sui social in questo periodo fa male. Fa male vedere che nel 2022 la situazione non sia cambiata così tanto rispetto a guerre passate. Bisogna cercare di aiutare e far sentire le persone aiutate, questo è importante". Prima del concerto, Mahmood ha voluto inoltre visitare il padiglione dell'Ucraina, dove ha incontrato il direttore e si è fermato emozionato a guardare la parete di centinaia di post-it con i quali i visitatori hanno espresso il loro sostegno nei confronti del Paese.