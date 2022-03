Lady Gaga sarà presentatrice agli Oscar 2022

Lady Gaga approda agli Oscar nell’inedito ruolo di presentatrice. Alla cantante e attrice il compito di introdurre un premio e consegnare la statuetta al vincitore. Piccola consolazione per la star, scartata dalle nomination per l’interpretazione di Patrizia Reggiani in House of Gucci. A chiamare sul palco i vincitori, oltre a Gaga, anche Kevin Costner, Youn Yuh-jung, Rosie Perez, Chris Rock e Zoë Kravitz. Altri nomi verranno annunciati nelle prossime settimane. Le vere conduttrici saranno le tre comiche Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall. La cerimonia è in programma il 27 marzo.