Amici, una conferma in giuria e tante novità: tutte le anticipazioni del Serale

Lavori in corso ad Amici in vista del Serale. Lo show di Maria De Filippi, giunto alla ventunesima edizione, sta per entrare nella fase finale. La conduttrice, nonché autrice del programma, pare abbia scelto di puntare ancora una volta su Stefano De Martino, unico confermato in giuria rispetto allo scorso anno. Al suo fianco, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero esserci Giorgia e Giulia Michelini. Come ospite fisso si parla di Belen Rodriguez, che ritroverebbe in studio l’ex marito, con cui pare ci sia aria di ritorno di fiamma. Gli allievi già al Serale sono: Carola Puddu, Albe al secolo Alberto La Malfa, Serena Carella, John Erik Dela Cruz, Alex al secolo Alessandro Rina, Aisha Maryam, Dario Schirone, Sissi (Silvia Cesana) e Michele Esposito.