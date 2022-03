Isola dei Famosi, cast chiuso: c'è anche la moglie di un calciatore!

Chiuso il cast dell'Isola dei Famosi 2022: a farlo sapere Tv Blog, che spiffera in anteprima i nomi di tutti i nuovi concorrenti di Ilary Blasi. I naufraghi saranno divisi in due gruppi: coppie e single. All'ultimo sono stati aggiunti tre personaggi inaspettati: il modello brasiliano Roger Balduino, il rapper Blind e la modella Jovana Djorkevic, moglie del calciatore Filip, ex attaccante di Lazio e Chievo.