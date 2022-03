LOL 2: Belen reagisce all’imitazione di Virginia Raffaele

Virginia Raffaele non poteva non sfoderare il suo cavallo di battaglia, l’imitazione di Belen Rodriguez, a LOL 2 - Chi ride è fuori. Nello sketch, la comica romana si è mostrata con le gambe piene di peli finti riproducendo la voce della showgirl argentina, che imitò alcuni anni fa sul palco del Festival di Sanremo, conquistando il pubblico dell’Ariston. Secondo quanto riporta anche il sito Biccy, Belen ha commentato ridendo di gusto: “Questi sono gli effetti indesiderati di LOL!”. Alcuni anni fa, Belen invece si offese durante uno sketch della Raffaele ad Amici. “Virginia in quell’occasione ha calcato troppo la mano, sembrava più preoccupata di far vedere la propria fisicità che di scherzare sulla mia - disse all’epoca la showgirl -. Ho sempre guardato a lei con simpatia, ma una donna, che è anche mamma, se la può prendere per certe allusioni”.