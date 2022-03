La stoccata di Sonia Bruganelli: “Potrei farlo a una condizione…”

Sonia Bruganelli ci ripensa? Dopo aver dichiarato di non volere tornare a occupare il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, l’imprenditrice potrebbe cambiare idea, ma ad una condizione: al suo fianco non deve sedersi nessun altro. “Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”, ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis a SuperGuidaTv. La frecciatina sembra essere rivolta ad Adriana Volpe, a cui la Bruganelli non le manda a dire. “Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo”, ha detto Sonia, rivolgendosi alla collega opinionista.