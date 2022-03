GF Vip, Lulù vittima di revenge porn: "Ricattata a 15 anni"

Lucrezia Selassié, detta Lulù, ha raccontato al Grande Fratello Vip alcuni dettagli del suo passato oscuro. Un passato fatto di ricatti, vendette e abusi. "A 15 anni vado a Londra e inizia un incubo: ho vissuto stalking, ricatti. Questo ragazzo con delle mie foto mi ricattava. La mattina mi svegliavo con 80/90 messaggi di questa persona, ho vissuto un incubo che non sapevo come avrebbe avuto fine. Ne ho parlato a Jessica ma non riuscivo a dirlo a mia mamma a quel punto le scrissi un messaggio lunghissimo per dirglielo e lei iniziò a piangere, dicendo ‘che madre sono stata che non mi sono accorta della tua sofferenza?", ha confidato la principessina etiope.

Lulù vittima di revenge porn Dopo lo stalking Lulù è stata vittima di revenge porn. "Per sei mesi non sapevo a chi chiedere aiuto, ero terrorizzata. Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mie foto intime. Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa", ha ammesso al GF Vip la Selassié per poi aggiungere: “Non riesco a superarla questa cosa, ho gli incubi, ci penso sempre. Le persone non lo sanno. Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe roba. Io ci penso sempre”.