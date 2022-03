GF Vip, Soleil eliminata a un passo dalla finale: c’è lo zampino di Barbara d’Urso?

Soleil eliminata: ora La Pupa e il Secchione?

Secondo molti a determinare l’eliminazione di Soleil sarebbe stata la fan-base di altri concorrenti forti. Per altri, invece, la 27enne avrebbe pagato l’estenuante telenovela con Alex Belli. Per i più maliziosi tutto sarebbe stato orchestrato per “consegnare” Soleil a Barbara d’Urso, che la vorrebbe come giudice a La Pupa e il Secchione, programma in partenza il 15 marzo su Italia 1. Se fosse vero, la Sorgè si unirebbe a Federico Fashion Style e Antonella Elia. La finale del GF Vip 6 è in programma il 14 marzo.