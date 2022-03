Vito Coppola e la confessione su Arisa: "Il nostro non è un rapporto comune"

Per Arisa e Vito Coppola galeotto fu Ballando con le Stelle! I vincitori del dance show di Rai Uno hanno dimostrato di avere una forte complicità, che subito dopo la fine del programma si è trasformata in qualcosa di più. La love story però, come confermato dalla stessa Arisa, ha avuto una battuta d'arresto che però è durata soltanto qualche mese: la crisi è rientrata. A parlare dell'attuale rapporto è stato lo stesso Coppola, durante un'intervista a Novella 2000.