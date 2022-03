Belen e De Martino, il VIDEO che annuncia il ritorno di fiamma

Belen e l'amore ritrovato con Stefano De Martino

Dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, papà della piccola Luna Marì, la showgirl si è riavvicinata all’ex marito. Nell’ultima intervista rilasciata nel salotto di Verissimo, la Rodriguez aveva parlato così del rapporto con De Martino: “Con Stefano ci vediamo, ma vivo da sola”. Ma nell’ultimo mese le cose si sono evolute e l’amore è risbocciato. Come riportato dal settimanale "Chi”, lo scorso weekend l’argentina si è recata a Courmayeur per lo shooting del suo nuovo brand “Hinnominate”. Con lei, oltre alla sorella Cecilia, c’era proprio De Martino. I due infatti sono stati paparazzati mentre si scambiano un tenero abbraccio. E dopo la montagna, ecco la prova di Belen: il video postato dall’Argentina ha fatto subito il giro del web, facendo sognare i fan della coppia che non hanno mai smesso di credere al ritorno di fiamma.