Isola dei Famosi: torna Ignazio Moser con un nuovo ruolo

Ignazio Moser torna all'Isola dei Famosi ma con una veste inedita. Dopo l'esperienza da naufrago l'ex ciclista è stato promosso conduttore di Isola Party, lo show digital only che seguirà e commenterà in streaming tutto quello che accade nel reality show di Ilary Blasi. A partire dal prossimo 21 marzo, l'appuntamento è ogni lunedì e giovedì, dalle 20.30 alle 22.30, su Mediaset Infinity. Moser sarà affiancato dall'imitatrice e tiktoker Valentina Barbieri. Per il figlio di Francesco Moser non è la prima volta alla conduzione: in passato ha presentato Ex on the beach su MTV con la fidanzata Cecilia Rodriguez.