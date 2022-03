Peaky Blinders su Netflix dal 10 giugno

ROMA - La sesta e ultima serie dei Peaky Blinders, iniziata lo scorso 27 febbraio, sta mietendo record in Gran Bretagna sulla BBC. Adesso è ufficiale: sarà trasmessa in Italia a partire dal prossimo 10 giugno da Netflix. Sei puntate come nel classico format con Cillian Murphy protagonista. La serie creata da Steven Knight e divenuta popolarissima in tutto il mondo nella prima puntata della sesta edizione ha raggiunto 3,8 milioni di telespettatori superando il record precedentemente stabilito dal finale della quinta stagione a settembre 2019. Scomparsa prematuramente l'attrice Helen McCrory a causa di un cancro al seno, nella sesta serie muore sul set anche zia Polly avvolta in un lenzuolo bianco e uccisa dall'IRA.