Isola dei Famosi 2022: i nomi dei primi concorrenti ufficiali

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi partirà ufficialmente su Canale 5 il prossimo lunedì 21 marzo. Al timone del reality show ci sarà per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi mentre nel ruolo di inviato torna Alvin. Scelti come opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. E il cast? Quest’anno i concorrenti saranno divisi in due gruppi: coppie e singoli. Le prime saranno formate da amici o parenti: genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio.