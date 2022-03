Emma Marrone in reggiseno e senza trucco: un messaggio criptico

Emma Marrone sensuale su Instagram. La cantante ha postato delle foto in bianco e nero in cui si mostra in reggiseno. "Ma che davvero?", ha scritto l'artista. Un messaggio criptico che non ha lasciato indifferenti i fan. "Sei stupenda", ha risposto più di qualcuno. "Sì, davvero, sei figa", ha aggiunto qualcun altro. In pochi minuti il post ha fatto il pieno di like e commenti entusiastici. La stessa immagine è poi apparsa tra le storie della Brown, accompagnata dalla canzone Ogni volta è così presentata all'ultimo Festival di Sanremo.