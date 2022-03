Prima di sbarcare all'Isola dei Famosi Jovana Djordjevic ha lasciato senza parole i suoi 359mila follower. La modella, moglie dell'ex calciatore della Lazio Filip, ha postato alcuni scatti in cui è a cavallo. Perizoma e capelli sciolti la nuova naufraga di Ilary Blasi mette in mostra tutto il suo splendore, facendo il pieno di like. Il reality show di Canale 5 è la prima esperienza in tv per la 32enne, che fino ad oggi ha lavorato principalmente nel mondo della moda.