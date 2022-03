Torna La pupa e il secchione, conduce la d'Urso: tutte le novità

Il meccanismo del programma

Le coppie di pupe/secchioni e secchione/pupi vivranno tutti insieme in una villa da sogno. Novità assoluta di questa edizione è che il martedì sera potranno uscire dalla villa per essere accolti in studio da Barbara d’Urso. E in un clima giocoso e scanzonato si racconteranno divertendo ed emozionando. Avranno un ruolo centrale anche le storie dei concorrenti e le dinamiche che si creeranno tra di loro in puro stile reality, tra vecchie ruggini che riaffioreranno, conti in sospeso da risolvere, confronti e sorprese inaspettate. Non poteva mancare una giuria agguerrita, formata da un inedito trio: Antonella Elia, Federico Fashion Style e un’ultima giurata a sorpresa di cui presto sarà svelato il nome (pare sia Soleil Sorge).