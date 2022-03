Netflix annuncia la data d'uscita di Elite 5: tutte le anticipazioni

Netflix rilascerà la quinta stagione di Elite l’8 aprile. Il colosso dei contenuti in streaming ha annunciato la data d’uscita della serie tv spagnola con un tweet. “Nessuna regola. Nessuna etichetta. Nessun controllo. La stagione 5 di Elite è in arrivo l'8 aprile solo su Netflix”, si legge nel messaggio. Nel breve clip sono presenti tutti gli attori dello show, ripresi durante una notte in discoteca. Lasceranno la serie tv due tra i protagonisti principali, ovvero Guzmán, interpretato da Miguel Bernardeau e Ander, interpretato da Aron Piper. Tante le new entry, tra cui Valentina Zenere, già vista in Soy Luna, Isabel Garro, nota per la serie Il Caos dopo di te, e due attori maschili, il francese Adam Nourou e il brasiliano André Lamoglia.