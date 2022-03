Antonio Medugno, scheda personaggio GF Vip

Antonio Medugno è reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip . Il suo approdo nel mondo dello spettacolo però parte da lontano. Nel 2019 è stato tra i corteggiatori di Clarissa Marchese a Uomini e Donne . Dal 2018, ha iniziato a lavorare come modello , sfilando per brand come Richmond e Moschino. Ma il grande successo lo ha riscosso grazie ai social network. Specialmente su TikTok in cui è seguitissimo.

Antonio Medugno: vita privata

Medugno è nato a Napoli nel 1998 e ha 24 anni. È alto 185 centimetri, ha un fratello minore del quale è più grande di tre anni e una sorellina di quasi dieci anni più piccola. Vive nel capoluogo partenopeo con la famiglia e ha un rapporto estremamente intenso con il padre che ha sempre descritto come “un idolo”. Al momento risulta single. All’interno della Casa è nato un rapporto molto intenso con Clarissa Hailè Selassie. Successivamente ha avvertito un certo feeling per Delia Duran, in crisi durante l’affair tra il marito Alex Belli e Soleil Sorge.

Antonio Medugno e i disturbi alimentari: “Pesavo 41 chili”

Medugno ha lottato per alcuni anni contro un disturbo alimentare. “Tra i 14 e i 17 anni ho avuto problemi con alcuni alimenti, che non riuscivo a mangiare - ha recentemente confessato a Silvia Toffanin a Verissimo -. Diventai magrissimo, arrivai a pesare 41 chili. La mia famiglia era allarmata, perché non capiva, mi fece fare molti controlli da specialisti, ma io non avevo nulla, era solo un problema psicologico, che grazie ai miei genitori ho superato. Sono felice di aver combattuto con la mia famiglia e di aver sconfitto questo male. Sono fiero di me stesso".