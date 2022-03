Ilary Blasi, la frecciata di Signorini: "A proposito di triangoli..."

ROMA - L'Isola dei Famosi è alle porte e alla conduzione del reality d'avventura ci sarà ancora Illary Blasi. Ospite ieri al Grande Fratello Vip la Blasi ha parlato dell'edizione 2022 dell'Isola: "La novità di quest'anno all'Isola erano le coppie, ma qui avete i triangoli. Non vi siete fatti mancare nulla". Il conduttore del Gf Vip, Alfonso Signorini, non ha perso l'occasione di scoccare una frecciata alla Blasi in merito alla sua relazione con Francesco Totti: "A proposito di accoppiamenti, di triangoli, visti i rumor che sento sul tuo conto…". Illary è stata al gioco e ha risposto con una battuta: "Non sai nulla? Hai letto che sono separata in casa e sto divorziando".