Chi è Mila Suarez: tutto sull'ex fidanzata sexy di Alex Belli

Prima di incontrare Delia Duran Alex Belli ha amato per circa un anno Mila Suarez. Quest'ultima è una modella e influencer marocchina, arrivata in Italia poco più che maggiorenne. Dopo i primi servizi nel mondo della moda si è data da fare sul piccolo schermo. La grande popolarità è arrivata solo grazie alla sua storia d'amore con l'ex attore di Centovetrine e alla collaborazione con Barbara d'Urso, che più volte l'ha ospitata nel suo salotto televisivo. Oggi risulta single: due anni fa ha avuto un flirt con la collega Elisa De Panicis , ex fiamma di Theo Hernandez.

Chi è Mila Suarez: scheda

Nome e cognome: Mila Suarez

Età: 34 anni

Data di nascita: 1988

Nata a: Casablanca, Marocco

Professione: modella e influencer

Altezza: 172 cm circa

Profilo Instagram: @mila.suarez_

Follower: 302mila circa

La sua storia: biografia e carriera

Mila Suarez è nata e cresciuta in Marocco, a Casablanca. All'età di 18 anni si è trasferita in Italia, a Parma, dove ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda e dello spettacolo. Per la sua avvenenza è stata subito soprannominata la Belen di Parma. Secondo alcune indiscrezioni trapelate qualche anno fa Mila Suarez – il cui vero nome dovrebbe essere Lalla Nadia – sarebbe figlia dei cugini dell’attuale re del Marocco. Ovvero Mohammed VI, il diciottesimo sovrano della dinastia di sceicchi alawide, salito al potere nel 1999. La diretta interessata non ha mai confermato. In tv ha partecipato a Uomini e Donne, come corteggiatrice di Eugenio Colombo, e a Temptation Island come tentatrice. La grande popolarità è arrivata nel 2019, quando ha preso parte al Grande Fratello di Barbara d'Urso. Nel 2022 è stata ingaggiata come pupa per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione.

La storia d'amore con Alex Belli

Mila Suarez e Alex Belli si sono frequentati dal 2017 al 2018. Si sono conosciuti su un set fotografico: un colpo di fulmine che ha portato subito i due alla convivenza. La storia non è finita nel migliore dei modi, a causa di un tradimento di Alex, e oggi Mila non ha mantenuto alcun rapporto con il suo ex. Secondo la Suarez l'attore l'avrebbe costretta a sottoporsi ad alcuni interventi di chirurgia estetica. “Lui reputava che avessi un seno troppo piccolo ma a me piaceva così. E anche il mio naso, secondo me, andava bene - ha confidato la Suarez qualche tempo fa al settimanale Di Più - Ma, ancora una volta, mi sono comportata stupidamente e ho accettato di sottostare alle sue regole estetiche, dettate da chissà quale ideale. Prima mi sono operata al naso e poi, subito dopo il mio intervento al decollete, che non è stato una passeggiata, io ho scoperto che mi tradiva con Delia”.

Mila Suarez su Instagram

Mila Suarez condivide sul suo account Instagram perlopiù scatti di shooting fotografici. Immagini accattivanti e bollenti, dove la modella non ha paura di mostrare il suo corpo sensuale e tonico.