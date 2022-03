La Pupa e il Secchione Show 2022: anticipazioni, vip e curiosità

Tutto pronto per l’edizione 2022 de La Pupa e il Secchione Show. La trasmissione prenderà il via il 15 marzo in prima serata su Italia 1 . Debutta alla conduzione del programma Barbara d’Urso , che torna all’intrattenimento dopo la chiusura del suo Live - Non è la d’Urso e la mancata riconferma del Grande Fratello “nip”. Carmelita sarà accompagnata da una giuria composta da Federico Fashion Style, Antonella Elia (al momento bloccata dal Covid) e Soleil Sorge , reduce da quasi sei mesi di reclusione al Gf Vip.

La Pupa e il Secchione Show 2022: anticipazioni e curiosità

A differenza di quanto accaduto nelle edizioni precedenti, ci sarà un mix di personaggi famosi e non famosi. 22 concorrenti, divisi in 11 coppie, pronti a mettersi in gioco. Ci saranno pupe e secchioni, secchione e pupi. Il compito principale delle coppie sarà scambiarsi il sapere e fondere i rispettivi mondi di appartenenza. Tutti vivranno in una villa in puro stile reality.

La Pupa e il Secchione Show 2022: i vip

Molti i volti noti che prenderanno parte allo show: Flavia Vento, Paola Caruso, Mila Suarez (ex di Alex Belli), Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi (ex campione di Caduta Libera), l’archeologo Aristide Malnati. Volti noti della tv, che hanno già preso parte ad altri reality show.