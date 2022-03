Wanda Nara vittima di hackeraggio: "Non troveranno mai nulla"

Wanda Nara vittima di hackeraggio . A riportare la notizia di quanto accaduto nella notte è stata la stessa showgirl argentina sui social . "Beh eccomi qui, dopo una lunga notte. Hanno cercato fino alle 6 o 7 del mattino di prendere il mio profilo Instagram "- le prime parole di lady Icardi, che ha anche postato alcuni screenshot come prova. La Nara ha spiegato che già in passato aveva subito la stessa cosa con Twitter e per questo motivo aveva inserito la mail di un suo amico. "La mia email di recupero non inizia con W, inizia con N. L'ho già mostrata e non è nemmeno la mia email, è l'email di un mio amico perché mi era già successo a dicembre", ha spiegato Wanda.

Wanda Nara e i presunti messaggi alla China Suarez

Durante il tentativo di hackeraggio, in rete sarebbero finite alcune conversazioni tra Wanda e la China Suarez. Messaggi che però la showgirl ha negato di aver inviato. "Per quanto riguarda le altre cose che stanno uscendo, non ho molto altro da dire. Nel momento opportuno ho parlato direttamente con la diretta interessata e non ho problemi con nessuno. Ho avuto la fortuna di poterne parlare, proprio come sto facendo ora. Non mi nascondo e non mi sono mai nasconda da niente e nessuno" - ha sentenziato Wanda. Lady Icardi ci ha tenuto anche a sottolineare che sui suoi social non troveranno mai nulla: "La verità è che non capisco cosa stanno cercando. Era meglio se hackeravano il profilo di Kennys (il suo grande amico e make-up artist), probabilmente ha più cose da nascondere."