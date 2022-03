Quando inizia e finisce l'Isola dei Famosi 2022: date e orari

Ilary Blasi torna al timone dell'Isola dei Famosi! L'edizione 2022 parte ufficialmente su Canale 5 lunedì 21 marzo, in prima serata. Mediaset ha optato per un doppio appuntamento settimanale: il reality show va in onda pure il giovedì sera, a partire dalle 21.30 circa. Al momento non è stata svelata la data della finale: tutto dipenderà dagli ascolti. In una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni la Blasi ha però chiarito che l'adventure game finirà prima dell'estate. Lo scorso anno il format – iniziato il 15 marzo 2021 e terminato il 7 giugno – ha contato 22 puntate in tutto.