Eurovision a Torino: “Il tema sarà la pace”, l’Ucraina conferma la sua presenza

L’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest sarà dedicata alla pace. Impossibile per gli organizzatori dell’evento, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio, non fare riferimento al drammatico conflitto in corso. "Vogliamo portare nella manifestazione contenuti importanti, che parlino di pace e siano adeguati a questo momento così delicato. I temi della pace saranno quindi al centro di questa edizione di Eurovision, ci stiamo lavorando con i tre presentatori - Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika - che ci riempiono di orgoglio", ha dichiarato Claudio Fasulo.