Isola dei Famosi 2022: anticipazioni, curiosità, indiscrezioni

Torna l'Isola dei Famosi! L'adventure-game riparte lunedì 21 marzo: alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, c'è Ilary Blasi. Novità in studio: i nuovi opinionisti sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Per entrambi si tratta di un ritorno a casa: l'ex parlamentare ha vinto l'edizione del 2008, quando andava ancora in onda su Rai Due. È stata opinionista nel 2011 e nel 2017 mentre nel 2012 ha ricoperto il ruolo di inviata. Al contrario Savino è stato il conduttore delle edizioni 2011 e 2012. Una coppia, dunque, molto affiatata che ha già avuto modo di lavorare insieme. L'inviato di quest'anno è invece Alvin, che in passato è stato in Honduras molteplici volte.

Il doppio appuntamento settimanale L'Isola dei Famosi 2022 va in onda su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale: ogni lunedì e giovedì sera, a partire dalle 21.30 circa. Mediaset crede molto nella trasmissione di Ilary Blasi, che lo scorso anno ha raccolto l'eredità di Alessia Marcuzzi. Il cast tra singoli e coppie La grande novità dell'Isola dei Famosi 2022 è che i naufraghi si dividono in due gruppi: coppie e singoli. "Le coppie sono dette "pezzi di cuore" perché ogni Vip partirà con una persona cara: un amico, un parente, il fidanzato. In questa fase cercheremo di non fare incontrare i due gruppi, anche per creare l'effetto sorpresa. Chi ci sarà nell'altro schieramento lo scopriranno soltanto una volta arrivati in Honduras", ha spiegato Ilary Blasi a Sorrisi. Le coppie giocano come unico concorrente ma nel corso delle puntate non è esclusa una divisione. Le coppie Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo

Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo

I Cugini di Campagna

Gustavo e Jeremias Rodriguez (il padre e il fratello di Belen)

Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni

Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni I singoli Antonio Zequila

Blind

Nicolas Vaporidis

Jovana Djordjevic (moglie dell'ex calciatore Filip)

(moglie dell'ex calciatore Filip) Floriana Secondi

Ilona Staller (Cicciolina)

Estefania Bernal

Roger Balduino

Marco Melandri

Roberta Morise