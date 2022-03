Totti-Ilary: la Blasi in tv parla per la prima volta della crisi

Per la prima volta Ilary Blasi parlerà in tv della tempesta mediatica che ha colpito il suo matrimonio con Francesco Totti. La presentatrice sarà a Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 domenica 20 marzo, alle ore 16.30. La Blasi presenterà inoltre la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, in partenza lunedì 21 marzo. Nello studio di Silvia Toffanin ci saranno anche alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip: le sorelle Selassié - Jessica, Lulù e Clarissa -, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, Delia Duran e Alex Belli.