La Pupa e il Secchione Show: Mila Suarez provoca il fidanzato di Guenda Goria

Si surriscalda il clima a La Pupa e il Secchione Show. Il programma, dopo il restyling targato Barbara d’Urso, è tornato su Italia 1 la scorsa settimana. Pupe, pupi, secchioni e secchione, vip e non vivono sotto lo stesso tetto in una lussuosa villa. E proprio all’interno della residenza, Mila Suarez, ex di Alex Belli, starebbe provando a sedurre Mirko Gancitano, fidanzato con Guenda Goria. I due dormono insieme e hanno fatto un bagno idromassaggio con altri concorrenti.