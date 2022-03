La Pupa e il Secchione: arrivano un'ex del GF Vip e un nuovo secchione

La Pupa e il Secchione torna in tv martedì 22 marzo. I primi sette giorni di permanenza nella Villa sono passati e tra le varie coppie non sono mancati piccoli contrasti e tensioni passeggere, ma anche momenti emozionanti, ricchi di spensieratezza e risate. Nel corso della seconda puntata, condotta come sempre da Barbara d'Urso, arriverà Lulù Selassiè, direttamente dalla Casa di Grande Fratello Vip. La fidanzata di Manuel Bortuzzo sarà Pupa per una sera: il suo ruolo risulterà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale.