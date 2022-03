“Dodici cambi d’abito all'Eurovision”, è scontro tra Laura Pausini e Alessandro Cattelan

Tra un mese e mezzo Torino ospiterà l’Eurovision Song Contest. La manifestazione torna in Italia dopo oltre 30 anni e gli organizzatori, così come la Rai, vogliono decisamente fare bella figura agli occhi del pubblico internazionale. Tuttavia, pare che tra i due presentatori Laura Pausini e Alessandro Cattelan non corra buon sangue. Secondo Dagospia, la cantante pretenderebbe ben dodici cambi d’abito durante la finale del 14 maggio. L’ex conduttore di X Factor, dal suo canto, teme di essere oscurato dall’interprete di Solarolo. La sua paura più grande infatti sarebbe quella di passare per il “valletto”.