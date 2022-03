Antonella Fiordelisi attacca l'Isola dei Famosi: "Ho spento la tv!"

Antonella Fiordelisi ha stroncato la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Durante un ask su Instagram la modella e influencer, con un passato nel mondo della scherma, ha ammesso: "Ho spento la tv. Quest'anno l'Isola fa addormentare. Vedo persone ma non personalità". E in merito a una sua futura partecipazione in qualche reality show la 24enne ha confidato: "Chi lo sa, forse sì, forse no". In passato la Fiordelisi ha sostenuto un provino per il Grande Fratello Vip che però non ha convinto gli autori. Dopo le esperienze a Temptation Island, Uomini e Donne, Tiki Taka e Scherzi a parte l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo si sta concentrando sul suo lavoro sui social network.