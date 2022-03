Gianni Morandi di nuovo in ospedale: "Sono stato operato"

Ancora problemi di salute per Gianni Morandi. Il cantante si è operato alla mano destra: l'intervento è perfettamente riuscito. A farlo sapere il diretto interessato su Facebook e Instagram, dove si è mostrato provato ma più forte che mai. "Ci vuole pazienza, c'è di peggio", ha scritto l'eterno ragazzo, visto di recente al Festival di Sanremo di Amadeus dove ha ottenuto il terzo posto in classifica. Il post è stato subito sommerso di auguri di pronta guarigione. L'operazione è stata necessaria dopo l'incidente di un anno fa che ha stravolto la vita di Morandi.

L'incidente di Gianni Morandi

Nell'aprile 2021 Gianni Morandi ha rischiato di morire in un gigantesco braciere che aveva acceso in giardino per bruciare delle sterpaglie. Un incidente domestico che ha costretto l'artista prima ad un ricovero e poi ad una lunga riabilitazione. Morandi ha riportato delle ustioni importanti sul circa il 15% del suo corpo. “Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori. Ho salvato la faccia ma non mi ero mai reso conto che cosa sono le mani per un essere umano. Il nostro cervello al 70% usa le mani”, ha dichiarato qualche tempo fa.