L'aereo di Miley Cyrus colpito da un fulmine: paura per la cantante

Grosso spavento per Miley Cyrus. La cantante era in viaggio verso il Paraguay quando il suo aereo è stato colpito da un fulmine e costretto ad un atterraggio d'emergenza. “Ai miei fan e a tutti quelli che si sono preoccupati dopo aver saputo del mio volo per Asunción. Il nostro aereo si è imbattuto in una forte tempesta inaspettata ed è stato colpito da un fulmine - ha raccontato la popstar su Instagram - La mia crew, la band, gli amici e la famiglia che stavano viaggiando con me sono al sicuro dopo un atterraggio di emergenza. Purtroppo non siamo stati in grado di volare in Paraguay. Vi amo”. Cancellata così l'esibizione dell'ex stellina Disney al festival Asunciónico.