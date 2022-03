Ucraina, gaffe ad Avanti un altro: Mediaset si scusa e Bonolis si dissocia

ROMA - Inconveniente nel palinsesto di Mediaset. Oggi infatti è stata mandata in onda una puntata del noto programma "Avanti un altro" risalente a circa due anni fa, nella quale Paolo Bonolis si rivolgeva ad un ragazzo ucraino domandandogli scherzosamente "Come si dice 'ricordati che devi morire' nella tua lingua?". A prendere subito le distanze, Sonia Bruganelli , la moglie del noto conduttore: "Paolo si dissocia da ciò che è stato lasciato andare in onda e che ha disturbato tutti quanti, noi compresi".

Le scuse di Mediaset ai telespettatori e a Bonolis

Poco dopo, sono prontamente arrivate anche le scuse pubbliche dell'emittente: "Mediaset si scusa con i telespettatori e con Paolo Bonolis per un brutto errore avvenuto stasera nel programma di Canale 5 “Avanti un altro!”. A causa della messa in onda di una puntata registrata più di due anni fa è stata trasmessa una frase rivolta a un concorrente ucraino che voleva essere scherzosa ma che ascoltata in queste ore, in un clima totalmente diverso, è apparsa imbarazzante e fuori luogo. Mediaset si scusa: abbiamo sbagliato e ne siamo mortificati. Errori del genere non devono avvenire", ha spiegato Mediaset attraverso un comunicato ufficiale.