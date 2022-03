Isola dei Famosi 2022: cosa è successo nella seconda puntata

L' Isola dei Famosi 2022 è entrata ufficialmente nel vivo. A pochi giorni dal debutto tante e interessanti dinamiche si sono venute a creare all'interno del reality show. A rubare la scena Floriana Secondi, l'ex vincitrice del Grande Fratello. Nel corso della settimana ha più volte litigato con il suo compagno Antonio Zequila : i due sono costretti a vivere in simbiosi e non riescono a trovare un punto d'incontro. In Palapa la verace romana ha invece avuto un acceso diverbio con Nicolas Vaporidis : la Secondi ha accusato l'attore di aver nascosto un cellulare nel suo kit di sopravvivenza. Accuse prontamente negate dal giovane, che si è vendicato mandando Floriana al televoto dopo aver vinto la prova leader con Estefania Bernal.

Eliminati e nominati

Gli eliminati della serata sono stati Ilona Staller e Marco Melandri. L'ex attrice e il pilota non hanno lasciato definitivamente il reality show ma sono approdati su Playa Sgamada dove gareggeranno come concorrenti singoli. Prima di andare via i due hanno dato il bacio di Giuda che vale una nomination: la scelta è ricaduta su Floriana Secondi e Antonio Zequila, finiti al televoto per la seconda volta grazie alla decisione di Vaporidis ed Estefania. Il gruppo ha invece votato Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni.